Hytalo Santos é acusado de levar adolescente a prostíbulo em São Paulo O influenciador digital Hytalo Santos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (8) sob suspeita de envolvimento em... Portal Pop Mais|Do R7 16/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hytalo Santos Portal Pop Mais

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (8) sob suspeita de envolvimento em crimes de tráfico humano e exploração sexual de crianças e adolescentes. As acusações contra ele surgiram a partir de uma denúncia feita em 2020, quando uma tia relatou que o paraibano teria levado a sobrinha, então com 12 anos, a um prostíbulo em São Paulo.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Conheça Patixa Teló, a influencer que virou fenômeno de inclusão e carisma no Brasil

Paulo Sérgio de Almeida, diretor de filmes da Xuxa, morre aos 80 anos

Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador e rebate fake news