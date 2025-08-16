Hytalo Santos é acusado de levar adolescente a prostíbulo em São Paulo

Logo R7.com
Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Hytalo Santos Portal Pop Mais

O influenciador digital Hytalo Santos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (8) sob suspeita de envolvimento em crimes de tráfico humano e exploração sexual de crianças e adolescentes. As acusações contra ele surgiram a partir de uma denúncia feita em 2020, quando uma tia relatou que o paraibano teria levado a sobrinha, então com 12 anos, a um prostíbulo em São Paulo.

