Hytalo Santos é acusado de levar adolescente a prostíbulo em São Paulo
O influenciador digital Hytalo Santos foi preso preventivamente nesta sexta-feira (8) sob suspeita de envolvimento em crimes de tráfico humano e exploração sexual de crianças e adolescentes. As acusações contra ele surgiram a partir de uma denúncia feita em 2020, quando uma tia relatou que o paraibano teria levado a sobrinha, então com 12 anos, a um prostíbulo em São Paulo.
