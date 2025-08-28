Hytalo Santos e companheiro surgem irreconhecíveis durante transferência para presídio em João Pessoa; veja vídeo O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro, conhecido como Euro, surgiram com aparência drasticamente diferente... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h38 ) twitter

Hytalo Santos e companheiro surgem irreconhecíveis durante transferência para presídio em João Pessoa; veja vídeo Portal Pop Mais

O influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro, conhecido como Euro, surgiram com aparência drasticamente diferente durante a transferência do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, para o Presídio do Roger, em João Pessoa, na Paraíba. Os dois apareceram sem barba e com os cabelos cortados, em cumprimento às normas estabelecidas pelo sistema prisional brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre o caso e as investigações em andamento!

