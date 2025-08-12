Hytalo Santos teria dado iPhones e custeado escola de adolescentes para incluí-los em seus vídeos
O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério...
O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura a possível exploração de adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. De acordo com o órgão, o criador de conteúdo teria oferecido celulares, custeado mensalidades escolares e até pago aluguel para familiares de menores que participavam de seus vídeos.
O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura a possível exploração de adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. De acordo com o órgão, o criador de conteúdo teria oferecido celulares, custeado mensalidades escolares e até pago aluguel para familiares de menores que participavam de seus vídeos.
Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: