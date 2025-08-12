Hytalo Santos teria dado iPhones e custeado escola de adolescentes para incluí-los em seus vídeos O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 12h20 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h20 ) twitter

O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura a possível exploração de adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. De acordo com o órgão, o criador de conteúdo teria oferecido celulares, custeado mensalidades escolares e até pago aluguel para familiares de menores que participavam de seus vídeos.

