Hytalo Santos teria dado iPhones e custeado escola de adolescentes para incluí-los em seus vídeos

O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério...

Portal Pop Mais|Do R7

Hytalo Santos teria dado iPhones e custeado escola de adolescentes para incluí-los em seus vídeos

O influenciador digital Hytalo Santos, natural da Paraíba, está no centro de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura a possível exploração de adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais. De acordo com o órgão, o criador de conteúdo teria oferecido celulares, custeado mensalidades escolares e até pago aluguel para familiares de menores que participavam de seus vídeos.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

