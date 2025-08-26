Logo R7.com
Ícone do carimbó, Mestre Damasceno morre aos 71 anos no Pará

Internado desde junho, ele foi diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins

Mestre Damasceno, um dos maiores representantes da cultura marajoara, morreu aos 71 anos na madrugada desta terça-feira (26), em Belém, no Dia Municipal do Carimbó. A morte foi confirmada por familiares, e o governo do Pará decretou luto oficial em homenagem ao artista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a vida e legado de Mestre Damasceno.

