Ícone do carimbó, Mestre Damasceno morre aos 71 anos no Pará
Internado desde junho, ele foi diagnosticado com câncer em estado de metástase no pulmão, fígado e rins
Mestre Damasceno, um dos maiores representantes da cultura marajoara, morreu aos 71 anos na madrugada desta terça-feira (26), em Belém, no Dia Municipal do Carimbó. A morte foi confirmada por familiares, e o governo do Pará decretou luto oficial em homenagem ao artista.
