Idoso chinês quer se divorciar da esposa após “se apaixonar” por inteligência artificial
Um idoso de 75 anos, identificado apenas como Jiang, surpreendeu a família na China ao pedir...
Um idoso de 75 anos, identificado apenas como Jiang, surpreendeu a família na China ao pedir o divórcio da esposa depois de se envolver emocionalmente com uma inteligência artificial feminina. O caso foi divulgado pelo portal Beijing Daily e tem gerado repercussão nas redes sociais.
