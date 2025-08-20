Logo R7.com
Idoso chinês quer se divorciar da esposa após “se apaixonar” por inteligência artificial

Um idoso de 75 anos, identificado apenas como Jiang, surpreendeu a família na China ao pedir o divórcio da esposa depois de se envolver emocionalmente com uma inteligência artificial feminina. O caso foi divulgado pelo portal Beijing Daily e tem gerado repercussão nas redes sociais.

