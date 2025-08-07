Logo R7.com
Infecção se agravou”, diz jornalista sobre saúde de Faustão

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em São Paulo com uma infecção na perna.

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em São Paulo com uma infecção na perna. Segundo informações da jornalista Keila Jimenez, da RecordTV, o comunicador está na unidade hospitalar há três semanas.

