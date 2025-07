Influencer viraliza ao batizar filho com nome de super-herói; veja A influenciadora Trisha Paytas chamou a atenção da mídia, após apresentar o seu terceiro filho, que... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

influencer-batiza-filho-nome-de-heroi-pop-mais Portal Pop Mais

A influenciadora Trisha Paytas chamou a atenção da mídia, após apresentar o seu terceiro filho, que nasceu no dia 12 de julho. Ela divulgou várias fotos da criança em seu Instagram, onde possui 1,8 milhão de seguidores, e viralizou ao revelar o nome do bebê: Aquaman. Sim, igual o do super-herói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa história inusitada!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Após prisão, Oruam lança a faixa “Manifesto #1 – Divisão”; veja a letra

Velório de Preta Gil será nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio

Veja o valor da fortuna deixada por Ozzy Osbourne