Influenciador Arthur O Urso admite arrependimento após harmonização íntima e cogita reverter procedimento
O influenciador Arthur O Urso, de 37 anos, revelou ter se arrependido da harmonização íntima que...
O influenciador Arthur O Urso, de 37 anos, revelou ter se arrependido da harmonização íntima que realizou em setembro de 2024. À época, o procedimento foi encarado por ele como uma forma de reforçar a autoconfiança e alcançar uma “evolução estética”.
O influenciador Arthur O Urso, de 37 anos, revelou ter se arrependido da harmonização íntima que realizou em setembro de 2024. À época, o procedimento foi encarado por ele como uma forma de reforçar a autoconfiança e alcançar uma “evolução estética”.
Para saber mais sobre a história de Arthur e suas reflexões sobre a harmonização íntima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre a história de Arthur e suas reflexões sobre a harmonização íntima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: