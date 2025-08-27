Logo R7.com
Influenciador Arthur O Urso admite arrependimento após harmonização íntima e cogita reverter procedimento

O influenciador Arthur O Urso, de 37 anos, revelou ter se arrependido da harmonização íntima que...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O influenciador Arthur O Urso, de 37 anos, revelou ter se arrependido da harmonização íntima que realizou em setembro de 2024. À época, o procedimento foi encarado por ele como uma forma de reforçar a autoconfiança e alcançar uma “evolução estética”.

Para saber mais sobre a história de Arthur e suas reflexões sobre a harmonização íntima, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

