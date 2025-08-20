Influenciador francês morre durante transmissão ao vivo; Justiça abre investigação O Ministério Público de Nice, no sul da França, abriu um inquérito para apurar a morte... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h18 ) twitter

O Ministério Público de Nice, no sul da França, abriu um inquérito para apurar a morte do influenciador Raphaël Graven, de 46 anos, conhecido online como “Jean Pormanove” ou “JP”, ocorrida durante uma transmissão ao vivo na madrugada de segunda-feira (18).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

