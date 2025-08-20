Logo R7.com
Influenciador francês morre durante transmissão ao vivo; Justiça abre investigação

O Ministério Público de Nice, no sul da França, abriu um inquérito para apurar a morte...

O Ministério Público de Nice, no sul da França, abriu um inquérito para apurar a morte do influenciador Raphaël Graven, de 46 anos, conhecido online como “Jean Pormanove” ou “JP”, ocorrida durante uma transmissão ao vivo na madrugada de segunda-feira (18).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

