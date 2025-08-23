Logo R7.com
Influenciador Gato Preto é denunciado pelo MP por agressão contra Bia Miranda

O influenciador digital Samuel Sant’Anna da Costa, de 31 anos, conhecido como Gato Preto, foi denunciado...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Gato Preto Portal Pop Mais

O influenciador digital Samuel Sant’Anna da Costa, de 31 anos, conhecido como Gato Preto, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a influenciadora Bia Miranda, de 21, com quem tem uma filha.

