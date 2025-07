Influenciador joga filho de penhasco e garante que atitude foi proposital: “Ensinamento” O influenciador Garrett Gee, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, virou alvo de... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h38 ) twitter

O influenciador Garrett Gee, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, virou alvo de críticas nas redes sociais após divulgar um vídeo polêmico. Nele, Garrett aparece jogando o filho Calihan, de apenas 7 anos, de um penhasco próximo a uma rocha no Lago Powell, entre os estados de Utah e Arizona, nos Estados Unidos. A cena, que já ultrapassou 3,5 milhões de visualizações, deixou muita gente indignada.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações geradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

