Influenciador surpreende ao assumir paternidade do filho de Raíssa Barbosa: “Estarei presente”
Um gesto inesperado emocionou os seguidores de Raíssa Barbosa, de 34 anos, nesta semana. O influenciador...
Um gesto inesperado emocionou os seguidores de Raíssa Barbosa, de 34 anos, nesta semana. O influenciador Matheus Freire, 29, anunciou nas redes sociais que assumiu a paternidade do filho da modelo, Luan Ravi, que nasceu em junho deste ano.
Um gesto inesperado emocionou os seguidores de Raíssa Barbosa, de 34 anos, nesta semana. O influenciador Matheus Freire, 29, anunciou nas redes sociais que assumiu a paternidade do filho da modelo, Luan Ravi, que nasceu em junho deste ano.
Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: