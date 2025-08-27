Logo R7.com
Influenciador surpreende ao assumir paternidade do filho de Raíssa Barbosa: “Estarei presente”

Um gesto inesperado emocionou os seguidores de Raíssa Barbosa, de 34 anos, nesta semana. O influenciador...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Um gesto inesperado emocionou os seguidores de Raíssa Barbosa, de 34 anos, nesta semana. O influenciador Matheus Freire, 29, anunciou nas redes sociais que assumiu a paternidade do filho da modelo, Luan Ravi, que nasceu em junho deste ano.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

