Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

A influenciadora Victoria Miranda e o cantor Luan Pereira, envolvido em confusão com Dado Dolabella (relembre...

Portal Pop Mais|Do R7

victoria miranda affair luan pereira Portal Pop Mais

A influenciadora Victoria Miranda e o cantor Luan Pereira, envolvido em confusão com Dado Dolabella (relembre abaixo), assumiram um romance em suas redes sociais. Ela, que visitou o cantor no Rio de Janeiro para as gravações do Dança dos Famosos, postou fotos românticas no último sábado, 23. Luan também se pronunciou por meio de stories feitos nessa terça-feira, 26 e compartilhou uma ligação com ela.

