Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira A influenciadora Victoria Miranda e o cantor Luan Pereira, envolvido em confusão com Dado Dolabella (relembre... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 11h23 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

victoria miranda affair luan pereira Portal Pop Mais

A influenciadora Victoria Miranda e o cantor Luan Pereira, envolvido em confusão com Dado Dolabella (relembre abaixo), assumiram um romance em suas redes sociais. Ela, que visitou o cantor no Rio de Janeiro para as gravações do Dança dos Famosos, postou fotos românticas no último sábado, 23. Luan também se pronunciou por meio de stories feitos nessa terça-feira, 26 e compartilhou uma ligação com ela.

Para mais detalhes sobre esse romance e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Cíntia Chagas critica arquivamento de denúncia contra ex-marido na Alesp: “Um tapa na cara das mulheres”

Val Marchiori agradece apoio do marido após diagnóstico de câncer de mama: “Não estou sozinha na batalha”

Influenciadora de 18 anos denuncia vazamento de vídeos íntimos após assalto em Salvador