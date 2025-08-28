Logo R7.com
Influenciadora aprovada em quatro concursos públicos relata preconceito por criar conteúdo adulto: “Acham que sou burra”

A modelo e influenciadora Larissa Sumpani, de 26 anos, chamou a atenção ao revelar seu histórico...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A modelo e influenciadora Larissa Sumpani, de 26 anos, chamou a atenção ao revelar seu histórico acadêmico e profissional. Apesar de já ter sido aprovada em quatro concursos públicos, incluindo Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e de ter estudado cursos como engenharia, veterinária e direito, a jovem conta que ainda enfrenta preconceito por trabalhar com conteúdo adulto.

