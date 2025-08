Influenciadora brasileira é confundida com garçonete durante viagem à Itália Durante uma viagem a Capri, na Itália, Franciny Ehlke viveu uma situação inusitada ao ser confundida... Portal Pop Mais|Do R7 03/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 03/08/2025 - 16h18 ) twitter

Durante uma viagem a Capri, na Itália, Franciny Ehlke viveu uma situação inusitada ao ser confundida com uma garçonete por causa de seu look. A influenciadora usava um vestido azul listrado quando foi abordada por uma cliente, que fez um pedido achando que ela trabalhava no local. Franciny ficou surpresa com a abordagem, até perceber que o uniforme dos funcionários de um restaurante da região era composto por camisas com a mesma cor e estampa que a sua roupa.

Para saber mais sobre essa divertida confusão e outros detalhes da viagem de Franciny, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

