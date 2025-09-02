Influenciadora conhecida como “Lady Gaga” é presa na Bahia por extorsão e perseguição A influenciadora Esther Galindo Costa, conhecida como “Lady Gaga” nas redes sociais e em Salvador, foi... Portal Pop Mais|Do R7 02/09/2025 - 16h19 (Atualizado em 02/09/2025 - 16h19 ) twitter

A influenciadora Esther Galindo Costa, conhecida como “Lady Gaga” nas redes sociais e em Salvador, foi presa na tarde desta terça-feira (2) sob acusações de extorsão, ameaça e perseguição.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

