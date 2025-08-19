Influenciadora é encontrada morta dentro de carro em Nova York
A influenciadora digital Ariela La Langosta, de 27 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro...
A influenciadora digital Ariela La Langosta, de 27 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro no último domingo (17/8), em Nova York, nos Estados Unidos. Conhecida por sua participação no videoclipe Wapae, do rapper Tekashi 6ix9ine, em 2023, Ariela acumulava mais de 550 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos de moda, beleza e estilo de vida.
A influenciadora digital Ariela La Langosta, de 27 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro no último domingo (17/8), em Nova York, nos Estados Unidos. Conhecida por sua participação no videoclipe Wapae, do rapper Tekashi 6ix9ine, em 2023, Ariela acumulava mais de 550 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos de moda, beleza e estilo de vida.
Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: