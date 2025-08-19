Influenciadora é encontrada morta dentro de carro em Nova York A influenciadora digital Ariela La Langosta, de 27 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 15h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

influencer encontrada morta carro Portal Pop Mais

A influenciadora digital Ariela La Langosta, de 27 anos, foi encontrada morta dentro do próprio carro no último domingo (17/8), em Nova York, nos Estados Unidos. Conhecida por sua participação no videoclipe Wapae, do rapper Tekashi 6ix9ine, em 2023, Ariela acumulava mais de 550 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilhava conteúdos de moda, beleza e estilo de vida.

Para mais detalhes sobre este trágico acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ator Oscar Magrini será avô pela primeira vez

Ator relembra experiência ‘terrível’ em ‘X-Men 2’ e celebra retorno em ‘Vingadores: Doomsday’

“Rainha da Cetamina”: mulher acusada de vender droga que matou Matthew Perry faz acordo judicial