Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Influenciadora Emilie Kiser quebra o silêncio três meses após a morte do filho

Três meses após a morte de seu filho Trigg, de apenas 3 anos, a influenciadora norte-americana...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Influenciadora Emilie Kiser quebra o silêncio três meses após a morte do filho Portal Pop Mais

Três meses após a morte de seu filho Trigg, de apenas 3 anos, a influenciadora norte-americana Emilie Kiser publicou nesta quinta-feira (28) seu primeiro pronunciamento sobre a perda. Em uma carta aberta nas redes sociais, a tiktoker — que reúne mais de 4 milhões de seguidores apenas em uma das plataformas — compartilhou reflexões sobre o luto, a dor da ausência e as lições deixadas pela tragédia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a emocionante carta de Emilie Kiser.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.