Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

influenciadora expõe suposto abuso psicológico de Alexandre Correa

A influenciadora Flavia Cheirosa veio a público com acusações explosivas contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A influenciadora Flavia Cheirosa veio a público com acusações explosivas contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, que já foi condenado a um ano de prisão em regime aberto por agressão contra a apresentadora. O novo capítulo dessa novela envolve denúncias de abuso psicológico, humilhações e chantagens durante um relacionamento que teria começado em dezembro de 2024.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.