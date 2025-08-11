influenciadora expõe suposto abuso psicológico de Alexandre Correa A influenciadora Flavia Cheirosa veio a público com acusações explosivas contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido...

A influenciadora Flavia Cheirosa veio a público com acusações explosivas contra o empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, que já foi condenado a um ano de prisão em regime aberto por agressão contra a apresentadora. O novo capítulo dessa novela envolve denúncias de abuso psicológico, humilhações e chantagens durante um relacionamento que teria começado em dezembro de 2024.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais: