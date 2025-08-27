Influenciadora lança pirulito sem açúcar para combater vício no cigarro eletrônico entre a Geração Z
A influenciadora Antonela Braga, de 16 anos, acaba de lançar sua marca de pirulitos zero açúcar, e o sucesso foi instantâneo: em menos de 10 dias, a marca já conquistou mais de 100 mil seguidores, enquanto Antonela acumula 3 milhões de fãs nas redes sociais.
Para saber mais sobre essa novidade e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
