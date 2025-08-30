Influenciadora Mapoua compartilha foto do namorado morto após acidente de carro
A influenciadora Mapoua, conhecida por sua presença nas redes sociais e por polêmicas envolvendo sua prisão em 2023, usou seu Instagram para compartilhar a trágica notícia da morte de seu namorado, Pedro Henrique, também conhecido como Dengo na internet. O jovem perdeu a vida em um acidente de carro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este triste acontecimento.
