Influenciadora Mapoua compartilha foto do namorado morto após acidente de carro A influenciadora Mapoua, conhecida por sua presença nas redes sociais e por polêmicas envolvendo sua prisão... Portal Pop Mais|Do R7 30/08/2025 - 11h18

A influenciadora Mapoua, conhecida por sua presença nas redes sociais e por polêmicas envolvendo sua prisão em 2023, usou seu Instagram para compartilhar a trágica notícia da morte de seu namorado, Pedro Henrique, também conhecido como Dengo na internet. O jovem perdeu a vida em um acidente de carro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este triste acontecimento.

