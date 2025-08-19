Influenciadoras são condenadas a 12 anos após oferecerem banana e macaco de pelúcia a crianças
Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas nesta segunda-feira...
Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas nesta segunda-feira (18) pela Justiça do Rio a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial. As duas influenciadoras digitais, que juntas somavam mais de 12 milhões de seguidores, responderam por terem gravado vídeos em 2023, em São Gonçalo, oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras em tom de deboche.
