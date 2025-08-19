Influenciadoras são condenadas a 12 anos após oferecerem banana e macaco de pelúcia a crianças Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas nesta segunda-feira... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 09h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Influenciadoras são condenadas a 12 anos após oferecerem banana e macaco de pelúcia a crianças Portal Pop Mais

Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e Kerollen Vitória Cunha Ferreira, mãe e filha, foram condenadas nesta segunda-feira (18) pela Justiça do Rio a 12 anos de prisão em regime fechado por injúria racial. As duas influenciadoras digitais, que juntas somavam mais de 12 milhões de seguidores, responderam por terem gravado vídeos em 2023, em São Gonçalo, oferecendo uma banana e um macaco de pelúcia a crianças negras em tom de deboche.

Para saber mais sobre este caso polêmico e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Saiba quem é o ator Lucas Leto, que viralizou nas redes sociais

Advogados deixam defesa de empresário preso por morte de gari em Belo Horizonte

Google vai construir usina nuclear para abastecer centros de dados de IA