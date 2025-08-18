Ingressos da turnê ‘Phonica’ de Marisa Monte começam a ser vendidos; veja datas e valores
A pré-venda da turnê “Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo” começou nesta segunda-feira (18), e promete lotar corações e arenas pelo Brasil. O primeiro show acontece em Belo Horizonte, no Parque Ecológico da Pampulha, no dia 18 de outubro, e a última apresentação (será que teremos novas datas?) vai ser em Porto Alegre, no Parque Harmonia, em 6 de dezembro. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da T4F, a partir de R$ 140, ou diretamente nas bilheteiras oficiais.
