Ingrid Guimarães lamenta morte da avó aos 103 anos: “Foi um privilégio” A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para anunciar o falecimento de... Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h40 ) twitter

morre avo ingrid guimaraes Portal Pop Mais

A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para anunciar o falecimento de sua avó, Dona Assima, que morreu aos 103 anos. Em luto, a artista compartilhou uma série de registros especiais ao lado da avó e escreveu uma longa homenagem marcada por carinho e gratidão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

