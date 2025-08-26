Ingrid Guimarães lamenta morte da avó aos 103 anos: “Foi um privilégio”
A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para anunciar o falecimento de sua avó, Dona Assima, que morreu aos 103 anos. Em luto, a artista compartilhou uma série de registros especiais ao lado da avó e escreveu uma longa homenagem marcada por carinho e gratidão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.
