Inseto sobe em Jennifer Lopez durante show, e reação da cantora chama a atenção

Jennifer Lopez estreia seu novo single, Portal Pop Mais

Jennifer Lopez mostrou que leva o palco com muito a sério, e nem um grilo a tirou do ritmo. No domingo (10), durante um show em Almaty, no Cazaquistão, a cantora estava terminando uma música quando um inseto gigante resolveu fazer uma aparição especial. O grilo pousou na roupa de JLo, subiu pelo corpo dela e parou no pescoço. Mas calma: ela não perdeu a pose nem por um segundo.

