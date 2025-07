Investigador paranormal morre de forma misteriosa em evento com a boneca da ‘Annabelle’ O investigador paranormal Dan Rivera, conhecido por sua atuação em casos sobrenaturais e por liderar a... Portal Pop Mais|Do R7 15/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h18 ) twitter

O investigador paranormal Dan Rivera, conhecido por sua atuação em casos sobrenaturais e por liderar a turnê “Devils on the Run”, foi encontrado morto de forma misteriosa no último fim de semana. Rivera, que tinha 54 anos de idade, morreu enquanto estava envolvido em uma sequência de eventos nos Estados Unidos com a boneca célebremente assombrada Annabelle, considerada um dos artefatos sobrenaturais mais temidos do planeta. O incidente trágico ocorreu em Gettysburg, na Pensilvânia, uma localidade historicamente associada a mortes brutais e fenômenos sobrenaturais relacionados à Guerra Civil Americana.

