‘Invocação do Mal 4’: o que sabemos até agora sobre o novo filme da franquia

Os fãs de terror já podem começar a contagem regressiva. O teaser de Invocação do Mal 4: O Último Ritual foi divulgado nesta quarta-feira (30) e, junto com ele, veio o anúncio de que o trailer completo será liberado nesta quinta-feira (31). O novo longa estreia nos cinemas brasileiros em 4 de setembro e promete encerrar com chave (ou cruz) de ouro a história do casal Warren, interpretado por Patrick Wilson e Vera Farmiga.

