Irmã de Liam Payne homenageia o cantor no dia em que ele completaria 32 anos Nesta sexta-feira, 29 de agosto, a irmã de Liam Payne, Nicola Payne, prestou uma emocionante homenagem... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 20h37 )

liam payne demitido gravadora Portal Pop Mais

Nesta sexta-feira, 29 de agosto, a irmã de Liam Payne, Nicola Payne, prestou uma emocionante homenagem ao cantor, que completaria 32 anos de idade. A data, no entanto, carrega um peso ainda maior desde que a vida do ex-integrante do One Direction foi tragicamente interrompida em 2024. Liam faleceu após uma queda fatal do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

