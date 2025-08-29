Irmã de Liam Payne homenageia o cantor no dia em que ele completaria 32 anos
Nesta sexta-feira, 29 de agosto, a irmã de Liam Payne, Nicola Payne, prestou uma emocionante homenagem ao cantor, que completaria 32 anos de idade. A data, no entanto, carrega um peso ainda maior desde que a vida do ex-integrante do One Direction foi tragicamente interrompida em 2024. Liam faleceu após uma queda fatal do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.
