Irmã de Ryan Silveira atualiza estado de saúde do influenciador após tragédia em Mykonos

Ryan Silveira Portal Pop Mais

Maine Silveira, irmã de Ryan Silveira, se manifestou sobre o episódio ocorrido no último sábado (23/8), quando ele foi encontrado desacordado em um hotel na ilha de Mykonos, na Grécia. O caso resultou na morte do amigo dele, o modelo Yago Campos. Ryan chegou a ser hospitalizado em coma, mas já está consciente.

