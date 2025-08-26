Logo R7.com
Irmã de Ryan Silveira atualiza estado de saúde do influenciador após tragédia em Mykonos

Maine Silveira, irmã de Ryan Silveira, se manifestou sobre o episódio ocorrido no último sábado (23/8),...

Portal Pop Mais|Do R7

Ryan Silveira Portal Pop Mais

Maine Silveira, irmã de Ryan Silveira, se manifestou sobre o episódio ocorrido no último sábado (23/8), quando ele foi encontrado desacordado em um hotel na ilha de Mykonos, na Grécia. O caso resultou na morte do amigo dele, o modelo Yago Campos. Ryan chegou a ser hospitalizado em coma, mas já está consciente.

