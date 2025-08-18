Irmão de Roberto Carlos morre aos 92 anos Roberto Carlos, que lotou shows em São Paulo no último fim de semana, enfrenta um momento... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h39 ) twitter

Irmão de Roberto Carlos morre aos 92 anos Portal Pop Mais

Roberto Carlos, que lotou shows em São Paulo no último fim de semana, enfrenta um momento de luto. O cantor perdeu o irmão mais velho, Carlos Alberto Braga, de 92 anos.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

