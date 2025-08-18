Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Irmão de Roberto Carlos morre aos 92 anos

Roberto Carlos, que lotou shows em São Paulo no último fim de semana, enfrenta um momento...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Irmão de Roberto Carlos morre aos 92 anos Portal Pop Mais

Roberto Carlos, que lotou shows em São Paulo no último fim de semana, enfrenta um momento de luto. O cantor perdeu o irmão mais velho, Carlos Alberto Braga, de 92 anos.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.