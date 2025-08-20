Logo R7.com
Isabella Scherer é diagnosticada com vírus após confundir sintomas com ressaca e faz alerta

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Isabella Scherer compartilha clique ao lado do marido no hospital e faz alerta Portal Pop Mais

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer, de 29 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) nas redes sociais que precisou buscar atendimento médico ao lado do marido, Rodrigo Calazans, depois de apresentarem sintomas que inicialmente pareceram ser apenas os efeitos de uma ressaca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

