Isabella Scherer é diagnosticada com vírus após confundir sintomas com ressaca e faz alerta A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer, de 29 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) nas... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h38 ) twitter

A atriz e chef de cozinha Isabella Scherer, de 29 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) nas redes sociais que precisou buscar atendimento médico ao lado do marido, Rodrigo Calazans, depois de apresentarem sintomas que inicialmente pareceram ser apenas os efeitos de uma ressaca.

