Isis Valverde e Marcus Buaiz se hospedam em hotel de luxo com diárias de até R$ 150 mil durante Festival de Veneza A atriz Isis Valverde, de 38 anos, tem chamado atenção nos tapetes vermelhos do Festival de... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 13h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h18 ) twitter

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, tem chamado atenção nos tapetes vermelhos do Festival de Veneza, na Itália, que segue até o próximo sábado (6). Fora das câmeras, ela e o marido, o empresário Marcus Buaiz, de 46, desfrutam de momentos de luxo absoluto no icônico Hotel Cipriani, um dos endereços mais disputados e exclusivos da cidade.

Para saber mais sobre a experiência luxuosa do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

