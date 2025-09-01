Logo R7.com
Isis Valverde e Marcus Buaiz se hospedam em hotel de luxo com diárias de até R$ 150 mil durante Festival de Veneza

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, tem chamado atenção nos tapetes vermelhos do Festival de...

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, tem chamado atenção nos tapetes vermelhos do Festival de Veneza, na Itália, que segue até o próximo sábado (6). Fora das câmeras, ela e o marido, o empresário Marcus Buaiz, de 46, desfrutam de momentos de luxo absoluto no icônico Hotel Cipriani, um dos endereços mais disputados e exclusivos da cidade.

