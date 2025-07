Izabella Camargo dá à luz seu segundo filho A jornalista e apresentadora Izabella Camargo anunciou em suas redes sociais o nascimento do seu segundo... Portal Pop Mais|Do R7 19/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 06h57 ) twitter

Izabella Camargo Portal Pop Mais

A jornalista e apresentadora Izabella Camargo anunciou em suas redes sociais o nascimento do seu segundo filho, Antonio. A criança é fruto do relacionamento com o educador financeiro Thiago Godoy, conhecido como Papai Financeiro. O bebê nasceu na quinta-feira (17), no Hospital Santa Joana, em São Paulo, às 13h55, com 3,6 quilos e 51centímetros. O parto foi cesárea, conduzido pelo obstetra Dr. Luiz Leite, que também acompanhou a primeira gestação de Izabella.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante chegada!

