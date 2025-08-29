Logo R7.com
Izac Paes lança “Te Pego às Oito”, um hino ao amor simples e verdadeiro

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

te pego as oito Izac Paes Portal Pop Mais

O cantor e compositor Izac Paes acaba de lançar “Te Pego às Oito”, sua mais nova canção, que chega como uma declaração moderna de amor e cumplicidade.

