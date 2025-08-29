Izac Paes lança “Te Pego às Oito”, um hino ao amor simples e verdadeiro O cantor e compositor Izac Paes acaba de lançar “Te Pego às Oito”, sua mais nova... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h58 ) twitter

te pego as oito Izac Paes Portal Pop Mais

O cantor e compositor Izac Paes acaba de lançar “Te Pego às Oito”, sua mais nova canção, que chega como uma declaração moderna de amor e cumplicidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa linda canção!

