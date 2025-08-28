Jade Magalhães e Luan Santana compartilham momentos com a filha Serena durante viagem a Portugal; veja fotos
Jade Magalhães e Luan Santana encantaram os seguidores ao abrir o álbum de fotos da viagem em família a Portugal. Nesta quinta-feira (28), o casal publicou registros ao lado da filha, Serena, que completa 8 meses de vida. “A família tá de volta no Brasa, eim”, escreveu o cantor nas redes sociais, celebrando o retorno ao Brasil.
