Jade Magalhães e Luan Santana compartilham momentos com a filha Serena durante viagem a Portugal; veja fotos Jade Magalhães e Luan Santana encantaram os seguidores ao abrir o álbum de fotos da viagem... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

luan santana fotos filha portugal Portal Pop Mais

Jade Magalhães e Luan Santana encantaram os seguidores ao abrir o álbum de fotos da viagem em família a Portugal. Nesta quinta-feira (28), o casal publicou registros ao lado da filha, Serena, que completa 8 meses de vida. “A família tá de volta no Brasa, eim”, escreveu o cantor nas redes sociais, celebrando o retorno ao Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e veja todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Vestido de Homem-Aranha, MC Daniel compartilha álbum de sua festa de aniversário de 27 anos

Influenciadora aprovada em quatro concursos públicos relata preconceito por criar conteúdo adulto: “Acham que sou burra”

Carol Cabrino compartilha detalhes de gravidez relâmpago após aborto espontâneo