James Blunt faz show histórico em São Paulo; veja setlist Na terça-feira, 8 de julho de 2025, James Blunt realizou um show histórico em São Paulo.... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

James Blunt faz show histórico em São Paulo; veja setlist

Na terça-feira, 8 de julho de 2025, James Blunt realizou um show histórico em São Paulo. O cantor e compositor britânico encantou o público com uma apresentação intimista, arrebatadora e profundamente conectada com os fãs, em celebração aos 20 anos do álbum “Back to Bedlam”, lançado em 2004.

Para mais detalhes sobre essa apresentação inesquecível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ângela Ro Ro é extubada após três semanas de internação

Demi Lovato dá indícios de nova era e agita fãs

Pitchfork detona novo álbum da Kesha