Japonês de 102 anos com problema cardíaco escala Monte Fuji e entra para o Guinness: “Não foi nada especial”
O japonês Kokichi Akuzawa, de 102 anos, surpreendeu o mundo ao se tornar a pessoa mais...
O japonês Kokichi Akuzawa, de 102 anos, surpreendeu o mundo ao se tornar a pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, mesmo enfrentando problemas cardíacos. Apesar da façanha histórica, reconhecida pelo Livro Guinness dos Recordes, Akuzawa tratou o feito com modéstia: “Estive lá muitas vezes. Não foi nada especial”.
O japonês Kokichi Akuzawa, de 102 anos, surpreendeu o mundo ao se tornar a pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, mesmo enfrentando problemas cardíacos. Apesar da façanha histórica, reconhecida pelo Livro Guinness dos Recordes, Akuzawa tratou o feito com modéstia: “Estive lá muitas vezes. Não foi nada especial”.
Para saber mais sobre essa incrível história de superação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa incrível história de superação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: