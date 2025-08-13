Jennifer Aniston descarta possibilidade de romance com Elon Musk Em meio a rumores sobre um possível envolvimento com o coach Jim Curtis, Jennifer Aniston, 56... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h39 ) twitter

Jennifer Aniston e Elon Musk - Foto: Reprodução Portal Pop Mais

Em meio a rumores sobre um possível envolvimento com o coach Jim Curtis, Jennifer Aniston, 56 anos, deixou claro que não considera Elon Musk atraente. A declaração foi feita durante uma entrevista à Vanity Fair, na qual a atriz reforçou que não tem qualquer interesse no bilionário.

Para mais detalhes sobre a declaração de Jennifer Aniston e seu novo relacionamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

