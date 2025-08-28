Jessie J adia turnê e cancela shows após precisar passar por nova cirurgia Cantora mantém apresentação em São Paulo. Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h18 ) twitter

A cantora britânica Jessie J anunciou nesta semana mudanças significativas em sua agenda de apresentações devido à necessidade de uma segunda cirurgia. Em um comunicado nas redes sociais, a artista explicou que, embora tenha passado por um procedimento há cerca de dois meses, precisará realizar uma nova intervenção médica ainda este ano.

