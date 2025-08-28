Jessie J adia turnê e cancela shows após precisar passar por nova cirurgia
Cantora mantém apresentação em São Paulo.
A cantora britânica Jessie J anunciou nesta semana mudanças significativas em sua agenda de apresentações devido à necessidade de uma segunda cirurgia. Em um comunicado nas redes sociais, a artista explicou que, embora tenha passado por um procedimento há cerca de dois meses, precisará realizar uma nova intervenção médica ainda este ano.
A cantora britânica Jessie J anunciou nesta semana mudanças significativas em sua agenda de apresentações devido à necessidade de uma segunda cirurgia. Em um comunicado nas redes sociais, a artista explicou que, embora tenha passado por um procedimento há cerca de dois meses, precisará realizar uma nova intervenção médica ainda este ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a situação da artista!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre a situação da artista!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: