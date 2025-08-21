Jessie J fala sobre distância do filho durante tratamento contra câncer: ‘Me sinto roubada’ Jessie J abriu o coração em uma entrevista e contou que a maternidade tem sido um... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h59 ) twitter

Jessie J fala sobre distância do filho durante tratamento contra câncer: 'Me sinto roubada' Portal Pop Mais

Jessie J abriu o coração em uma entrevista e contou que a maternidade tem sido um dos maiores desafios desde que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, em março deste ano. A cantora britânica falou sobre o assunto no podcast Great Company with Jamie Lang, onde revelou a saudade que sente do filho Sky, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Chanan Safir Colman.

Para saber mais sobre a emocionante história de Jessie J e seu desafio com a maternidade durante o tratamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

