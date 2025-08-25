João Guilherme ensaia tacada no golfe em tarde ensolarada: “Bem ativo” O ator João Guilherme movimentou as redes sociais ao compartilhar uma tarde de descontração e esportes.... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Guilherme ensaia tacada no golfe em tarde ensolarada: Portal Pop Mais

O ator João Guilherme movimentou as redes sociais ao compartilhar uma tarde de descontração e esportes. Nos stories, ele apareceu ensaiando tacadas de golfe, aproveitando o sol da tarde, e brincou sobre seu momento de alongamento, afirmando estar “bem ativo”.

Para mais detalhes sobre essa divertida interação e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Do eletro-rock ao soul: conheça o projeto Mokroïe em quatro faixas

Influenciador Ryan Silveira estaria em coma na Grécia após incidente com drogas e afogamento

Whindersson Nunes faz apelo a Mark Zuckerberg sobre queda de alcance no Instagram: “Soterrados pelo algoritmo”; assista