João Guilherme ensaia tacada no golfe em tarde ensolarada: “Bem ativo”

João Guilherme ensaia tacada no golfe em tarde ensolarada

O ator João Guilherme movimentou as redes sociais ao compartilhar uma tarde de descontração e esportes. Nos stories, ele apareceu ensaiando tacadas de golfe, aproveitando o sol da tarde, e brincou sobre seu momento de alongamento, afirmando estar “bem ativo”.

