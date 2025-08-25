João Guilherme ensaia tacada no golfe em tarde ensolarada: “Bem ativo”
O ator João Guilherme movimentou as redes sociais ao compartilhar uma tarde de descontração e esportes....
O ator João Guilherme movimentou as redes sociais ao compartilhar uma tarde de descontração e esportes. Nos stories, ele apareceu ensaiando tacadas de golfe, aproveitando o sol da tarde, e brincou sobre seu momento de alongamento, afirmando estar “bem ativo”.
Para mais detalhes sobre essa divertida interação e as reações dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
