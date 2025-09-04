João Guilherme ironiza Rafael Cardoso após polêmica com cropped; entenda João Guilherme voltou a provocar Rafael Cardoso após uma polêmica que envolveu o uso de cropped... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 08h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h58 ) twitter

João Guilherme voltou a provocar Rafael Cardoso após uma polêmica que envolveu o uso de cropped pelo jovem ator. Desta vez, João tirou sarro de Rafael ao comentar uma publicação no X (antigo Twitter), em que o galã é citado como possível participante do reality A Fazenda.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e a rivalidade entre os dois, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

