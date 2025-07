João Guilherme revela que Zé Felipe se relaciona mais com mulheres do que ele: “As pessoas sabem” João Guilherme, de 23 anos, entregou o irmão Zé Felipe, 27, durante uma brincadeira nos bastidores... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h59 ) twitter

João Guilherme, de 23 anos, entregou o irmão Zé Felipe, 27, durante uma brincadeira nos bastidores do clipe Fora dos Stories, gravado no Vidigal, no Rio de Janeiro. No quadro do influenciador Romin, os dois precisavam apontar quem mais se encaixava em determinadas características. E quando a pergunta foi “Quem é mais mulherengo?”, João não hesitou em indicar o irmão.

Para saber mais sobre essa divertida revelação e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

