Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

João Lucas rebate comentário sobre o corpo de Sasha e dá lição de moral na web

A treta começou quando um usuário no X (antigo Twitter) resolveu “opinar” sobre o corpo da filha de Xuxa

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

João Lucas rebate comentário sobre o corpo de Sasha e dá lição de moral na web Portal Pop Mais

João Lucas não deixou barato e soltou o verbo! Em entrevista exclusiva à revista Quem, o cantor de 26 anos falou sobre a resposta afiada que deu a um comentário maldoso envolvendo sua esposa, Sasha Meneghel, de 27.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.