João Silva fala sobre recuperação de Faustão após alta hospitalar Após três meses de internação e dois transplantes, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta...

Após três meses de internação e dois transplantes, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (28). Seu filho, João Silva, 21 anos, comentou sobre o processo de recuperação do pai e a emoção de tê-lo de volta ao convívio da família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante recuperação!

