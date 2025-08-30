João Silva fala sobre recuperação de Faustão após alta hospitalar
Após três meses de internação e dois transplantes, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta...
Após três meses de internação e dois transplantes, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (28). Seu filho, João Silva, 21 anos, comentou sobre o processo de recuperação do pai e a emoção de tê-lo de volta ao convívio da família.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante recuperação!
