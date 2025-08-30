Logo R7.com
João Silva fala sobre recuperação de Faustão após alta hospitalar

Após três meses de internação e dois transplantes, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta...

João Silva atualiza estado de saúde de Faustão: Portal Pop Mais

Após três meses de internação e dois transplantes, o apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta hospitalar na última quinta-feira (28). Seu filho, João Silva, 21 anos, comentou sobre o processo de recuperação do pai e a emoção de tê-lo de volta ao convívio da família.

