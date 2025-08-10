João Silva homenageia Faustão em estreia de seu programa no SBT O filho do meio de Fausto Silva, o Faustão, João Silva, fez uma homenagem ao pai... Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 09h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 09h37 ) twitter

O filho do meio de Fausto Silva, o Faustão, João Silva, fez uma homenagem ao pai durante a estreia do “Programa do João”, que ele comanda no SBT, na madrugada deste domingo (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

