João Silva nega boatos sobre estado de saúde de Faustão e ataca médico que fez previsões
O filho de Fausto Silva, João Silva, de 21 anos, usou as redes sociais para rebater declarações do cardiologista Elisiário Júnior sobre o estado de saúde do apresentador. O médico, que não integra a equipe responsável pelo tratamento e não tem vínculo com o Hospital Israelita Albert Einstein, afirmou que Faustão enfrenta falência múltipla de órgãos e teria “chances mínimas” de sobreviver nas próximas semanas.
