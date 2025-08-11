João Silva nega boatos sobre estado de saúde de Faustão e ataca médico que fez previsões O filho de Fausto Silva, João Silva, de 21 anos, usou as redes sociais para rebater... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 11h59 ) twitter

O filho de Fausto Silva, João Silva, de 21 anos, usou as redes sociais para rebater declarações do cardiologista Elisiário Júnior sobre o estado de saúde do apresentador. O médico, que não integra a equipe responsável pelo tratamento e não tem vínculo com o Hospital Israelita Albert Einstein, afirmou que Faustão enfrenta falência múltipla de órgãos e teria “chances mínimas” de sobreviver nas próximas semanas.

