R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

João Silva nega boatos sobre estado de saúde de Faustão e ataca médico que fez previsões

O filho de Fausto Silva, João Silva, de 21 anos, usou as redes sociais para rebater...

Portal Pop Mais|Do R7

João Silva nega boatos sobre estado de saúde de Faustão e ataca médico que fez previsões Portal Pop Mais

O filho de Fausto Silva, João Silva, de 21 anos, usou as redes sociais para rebater declarações do cardiologista Elisiário Júnior sobre o estado de saúde do apresentador. O médico, que não integra a equipe responsável pelo tratamento e não tem vínculo com o Hospital Israelita Albert Einstein, afirmou que Faustão enfrenta falência múltipla de órgãos e teria “chances mínimas” de sobreviver nas próximas semanas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a saúde de Faustão!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

