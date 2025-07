Jojo Todynho vira ré em caso de agressão Jojo Todynho virou ré em um processo de agressão após a Justiça aceitar a denúncia do... Portal Pop Mais|Do R7 17/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h18 ) twitter

Jojo Todynho vira ré em caso de agressão Portal Pop Mais

Jojo Todynho virou ré em um processo de agressão após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) relacionada a um desentendimento com a estudante Gabriela dos Santos na Universidade Estácio de Sá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso!

