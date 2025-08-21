Jorja Smith adia turnê brasileira para 2026 e confirma participação na edição do mesmo ano do AFROPUNK Brasil Os fãs brasileiros da cantora e compositora britânica Jorja Smith terão de esperar mais um ano... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 15h02 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jorja Smith adia turne brasileira Portal Pop Mais

Os fãs brasileiros da cantora e compositora britânica Jorja Smith terão de esperar mais um ano para o aguardado retorno da artista ao país. Reconhecida como uma das principais vozes do R&B contemporâneo, Jorja anunciou o adiamento de sua turnê, inicialmente marcada para outubro de 2025, para o mesmo período de 2026.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a turnê!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Millie Bobby Brown anuncia adoção de menina com Jake Bongiovi

Britney está ciente dos convites para show no Brasil em 2026 e pediu prazo para responder, diz insider

Alfonso Herrera ironiza cansaço do RBD em registro antigo: “As caras de felicidade dizem tudo”