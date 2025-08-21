Logo R7.com
Jorja Smith adia turnê brasileira para 2026 e confirma participação na edição do mesmo ano do AFROPUNK Brasil

Os fãs brasileiros da cantora e compositora britânica Jorja Smith terão de esperar mais um ano...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Jorja Smith adia turne brasileira Portal Pop Mais

Os fãs brasileiros da cantora e compositora britânica Jorja Smith terão de esperar mais um ano para o aguardado retorno da artista ao país. Reconhecida como uma das principais vozes do R&B contemporâneo, Jorja anunciou o adiamento de sua turnê, inicialmente marcada para outubro de 2025, para o mesmo período de 2026.

