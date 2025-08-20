Jovem que mutilou cavalo em Bananal confessa o crime e diz: “Não sou um monstro”
Um jovem de 21 anos, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, confessou ter mutilado as...
Um jovem de 21 anos, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, confessou ter mutilado as quatro patas de um cavalo no último sábado (16) em uma área rural de Bananal, interior de São Paulo. Em entrevista, Queiroz alegou que estava embriagado no momento do crime e que está “totalmente arrependido”.
Um jovem de 21 anos, identificado como Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, confessou ter mutilado as quatro patas de um cavalo no último sábado (16) em uma área rural de Bananal, interior de São Paulo. Em entrevista, Queiroz alegou que estava embriagado no momento do crime e que está “totalmente arrependido”.
Para saber mais sobre este caso que gerou grande repercussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre este caso que gerou grande repercussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: